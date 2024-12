Tradizione e magia natalizia a Lodè con “A Boche Tenerosa”

Dopo la prima giornata di eventi, che hanno riscosso un’ampia partecipazione, A Boche Tenorosa continua a incantare Lodè con le sue atmosfere natalizie. Sabato 14 dicembre, il cuore del paese si trasformerà nuovamente in un palcoscenico di tradizioni, musica e festa per celebrare la magia del Natale in stile sardo.

A partire dalle ore 15, la Piazza Villanova accoglierà grandi e piccoli con un programma ricco di sorprese: bolle di sapone giganti, trampolieri, spettacoli di fuoco e la musica del DJ set di Ricchi Murru daranno il via a una festa unica. Alle ore 16 apriranno i tradizionali mercatini di Natale, dove sarà possibile scoprire prodotti locali, artigianato e tante idee regalo. Babbo Natale sarà presente per regalare un momento magico ai più piccoli, mentre il CEAS Montalbo allestirà uno spazio informativo dedicato alla promozione del territorio.

La serata proseguirà con le esibizioni del gruppo etnico Inghirios, del gruppo folk Santa Rughe di Orosei e del gruppo folk di Lula. I balli tradizionali e le musiche popolari animeranno la piazza, in un evento condotto da Francesco Spanu, che chiuderà in bellezza questa giornata di celebrazione.

Un’occasione per scoprire il fascino unico di Lodè in questo periodo speciale dell’anno, dove la magia del Natale si intreccia con la cultura e la bellezza del territorio.