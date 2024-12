Toyota Yaris Gr Sport ora è più performante

ROMA (ITALPRESS) – La versione 2025 della Toyota Yaris avrà ancora come punta di diamante l’allestimento GR Sport. La versione più prestazionale si distingue adesso per un nuovo stile esterno e interni ispirati al Toyota Gazoo Racing. Il team motorsport del marchio delle tre ellissi, più volte campione del mondo, viene evocato dalla nuova tinta Storm Grey, disponibile in versione bicolore, e i cerchi da 18 pollici. All’interno dell’abitacolo l’aria corsaiola è sottolineata dalle cuciture rosse a contrasto e i dettagli grigio canna di fucile, con il logo GR Sport in rilievo sui poggiatesta. La gamma 2025 include anche il nuovo colore Forest Green. Sul fronte motorizzazioni viene confermato l’approccio “dual hybrid” per soddisfare le esigenze dei clienti: sono disponibili l’Hybrid in versione 115 o 130 cavalli, quest’ultima capace di offrire un’accelerazione più decisa. Su tutte le Yaris sarà disponibile il T-Mate, con i suoi sistemi di assistenza alla guida Safety Sense di ultima generazione che rendono l’auto più sicura, più facile da guidare e da parcheggiare. Disponibile anche il digital cockpit personalizzabile e un sistema multimediale con schermi fino a 10,5 pollici. Le versioni 2025 saranno disponibili a partire da febbraio.

tvi/abr/gtr