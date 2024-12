Tennistavolo Sassari: la A1 maschile batte Messina e va in testa

Almeno per una settimana la matricola si gode la vetta della A1 maschile. Nell’anticipo della sesta giornata il Tennistavolo Sassari ha sfruttato il turno casalingo per superare 4-1 la Top Spin Messina WatchesTogether, ancora a digiuno di successi e in situazione sempre critica. La quarta vittoria vale il sorpasso della capolista Marcozzi, che però ha due gare in meno e giocherà la settimana prossima.

E dire che il derby delle isole era iniziato con la sconfitta di Lubomir Pistej per mano di

Niagol Stoyanov: 1-3.

La formazione sassarese ha subito ribaltato il punteggio grazie alle vittorie di Andrea Puppo su Tommaso Giovannetti per 3-2 e di Alessandro baciocchi su Antonino Amato per 3-1.

Ancora Puppo vincente, questa volta su Stojanov: 3-1 dopo una gara tiratissima conclusa sempre con gli scarti minimo. A chiudere i conti ci ha pensato Pistej che ha sconfitto 3-1 Amato.