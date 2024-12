Siria, Tajani: “Situazione italiani assolutamente sotto controllo”

(Adnkronos) – ''La situazione dei nostri concittadini'' che attualmente si trovano in Siria è "assolutamente sotto controllo". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dall’Unità di crisi della Farnesina, sottolineando allo stesso tempo che ''la situazione è di grande incertezza''. ''La prima preoccupazione dell'Italia e del governo è tutelare la sicurezza dei 300 concittadini che vivono in Siria – ha detto Tajani – Al momento non ci sono preoccupazioni, alcuni sono riusciti a lasciare il Paese, alcuni sono in Giordania, alcuni sono in Libano, tutti sono in contatto con la nostra ambasciata a Damasco''. C'è ''massima disponibilità a coinvolgere gli italiani che lo desiderano nei convogli delle Nazioni Unite'' per lasciare la Siria, ha aggiunto il titolare della Farnesina. —internazionale/ [email protected] (Web Info)