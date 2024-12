Sequestrati 2 milioni di fuochi d’artificio illegali nel cosentino

COSENZA(ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato quasi 2 milioni di fuochi d’artificio pericolosi in un deposito illegale nella zona collinare del Comune di Corigliano-Rossano, e denunciato tre persone all’Autorità Giudiziaria di Castrovillari.In particolare, i militari del Gruppo Sibari hanno scovato un deposito abusivo e una volta entrati si sono ritrovati davanti circa 15 tonnellate di fuochi artificiali, già pronti edimballati per essere venduti ed utilizzati in occasione delle prossime festività di Natale e Capodanno. Quindi, su richiesta dei militari della Guardia di Finanza, il titolare del deposito non è stato in grado di esibire e consegnare le autorizzazioni prefettizie necessarie per la detenzione e la vendita dei fuochi e, quindi, con la collaborazione degli Artificieri della Polizia di Stato di Catanzaro, il materiale esplodente è stato cautelatoe sequestrato, in quanto gravemente pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Infatti, in caso di deflagrazione accidentale, l’ingente quantitativo immagazzinato avrebbe potuto causare gravissimi danni a persone e cose.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).