Selvaggia Lucarelli sul caso Mariotto: “Vive un momento difficile, non giudicatelo”

(Adnkronos) –Selvaggia Lucarelli ha difeso Guillermo Mariotto. Ospite del programma di Francesca Fialdini su Rai1, 'Da noi…a ruota libera', la blogger e giurata di 'Ballando con le Stelle' è intervenuta sull'uscita di scena dello stilista venezuelano, rientrato nel dance show di Rai1 nel corso della puntata andata in onda sabato 14 dicembre in cui ha chiesto pubblicamente scusa per "aver mancato di rispetto". "Non l'ho sempre amato, anzi, in passato l'avrei preso a 'palettate'. Nei momenti di difficoltà non ho sentito empatia da parte sua e anche quest'anno molti hanno interpretato male il suo comportamento", ha detto Selvaggia Lucarelli parlando del comportamento del collega. "La verità è che Mariotto vive un momento di fragilità dovuto a problemi che non posso condividere pubblicamente. Non è il caso di giudicarlo, bisogna usare delicatezza. Non credo abbia un 'istinto suicida', televisivamente parlando", ha continuato la giurata invitando i telespettatori a fare attenzione e a non giudicare Mariotto per il suo comportamento. "Gli voglio bene con tutti i suoi difetti e i suoi limiti. Certo, a volte è insopportabile, ma non è questo il momento di puntargli il dito contro", ha concluso Selvaggia Lucarelli.