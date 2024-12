Scuole occupate a Roma, ira Valditara: “Danni per milioni di euro”

(Adnkronos) – "Queste alcune foto che documentano una parte dei danni subiti dal liceo Gullace di Roma per un doppio incendio doloso appiccato nel corso della sua occupazione. La stima dei danni è di circa 2 milioni di euro". Lo scrive su 'X' pubblicando anche alcune immagini, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. E ancora il ministro pubblica anche foto "che documentano parte dei danni subiti dal liceo Virgilio di Roma durante la sua recente occupazione. L'ammontare dei danni si sta ancora stimando". "Ridurre in queste condizioni una scuola non è lotta politica, è teppismo, a danno degli studenti e dei cittadini. Chi rompe deve pagare", conclude Valditara. — [email protected] (Web Info)