Scioperi, oltre 50 stop a dicembre: 13 e 15 giornate nere, tutte le date

(Adnkronos) –Per il mese di dicembre sono oltre 50 gli scioperi in programma, 20 quelli revocati. Due le date da segnare: il 13 dicembre, giorno dello sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati indetto da Usb, e il 15 dicembre che promette di essere una giornata di passione per chi dovrà spostarsi in aereo per viaggio o per lavoro. Un calendario puntellato di proteste locali e nazionali, dagli avvocati alla sanità passando per la scuola, a fronte del quale il ministro Salvini ha promesso: "Do agli italiani la mia parola che farò di tutto per limitare al minimo i disagi per chi vuole avere un mese di dicembre tranquillo. Il diritto allo sciopero sarà garantito ma non di 24 ore e non alla faccia di tutto e di tutti perché stanno esagerando”. Ma i sindacati, freschi di precettazioni, non arretrano e continuano a scendere in piazza anche a dicembre, ultimo mese di questo 2024 che finora ha contato 1.565 scioperi proclamati di cui 905 revocati, con 413 tra interventi preventivi e delibere. Partiamo dallo sciopero generale nazionale indetto da Usb per l'intera giornata del 13 dicembre e per tutte le categorie pubbliche e private (dalle ore 9 alle 13 per i vigili del fuoco), con l'esclusione di alcuni settori tra cui il trasporto aereo e il personale delle scuole provinciali di primo e secondo grado di Trento. Sciopero nazionale, nella stessa giornata, anche per i medici delle aziende sanitarie accreditate al servizio sanitario nazionale che incroceranno le bracia per l'intera giornata (proclamato dalla Cimop). Il 15 dicembre a fermarsi saranno i lavoratori del trasporto aereo: dai dipendenti dell'Enav in sciopero a Milano e Varese dalle ore 13 alle 17, ai dipendenti di Aviation Service che si fermeranno a Catania nella stessa fascia oraria, passando per i lavoratori di Techno Sky che a Milano si fermeranno per 4 ore, a Bari e Brindisi per l'intera giornata; i lavoratori di Bgy International Services incroceranno le braccia a Bergamo dalle 13 alle 17, così come i lavoratori di Ags Handling a Bergamo. Ugl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Rsu, Cub Trasporti le sigle coinvolte. Le altre proteste del settore trasporti. Sciopero nazionale anche per i lavoratori delle aziende del trasporto merci su gomma, per l'intero turno di lavoro, il 9 e 10 dicembre. La protesta è indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti. Per il trasporto pubblico locale scioperano i lavoratori di Ferrovie del Sud est, a Bari, Taranto e Lecce, dalle 8 alle 11.59; per il trasporto marittimo scioperano i rimorchiatori napoletani a Taranto dalle ore 12 dell'11 dicembre alle ore 12 del 12 dicembre (indetto da Ugl).Gli altri scioperi. Non solo trasporti, tra le varie proteste di questo mese di dicembre 2024, sono previsti disagi anche nel settore campano della giustizia con gli avvocati della Camera penale di Irpinia di Avellino si asterranno da udienze e attività penali per 5 giorni (dal 9 al 13 dicembre), gli avvocati di Nola, Benevento, Torre Annunziata, Avellino e Napoli in sciopero il 13 dicembre e gli avvocati della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere che si asterranno dalle udienze e da ogni attività giudiziarie nel settore penale il 16 dicembre. Diffusa la protesta dei lavoratori di Unareti, nel settore elettricità e gas, che saranno in sciopero per l'intera giornata del 13 dicembre a Pavia, Cremona, Lodi, Brescia, Bergamo, Milano (indetto da Filctem Cgil, Uiltec Uil). I metalmeccanici di Insiel e Siram scioperano in Friuli Venezia Giulia il 13 dicembre (Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Ui); quelli di Tecnocasic scioperano per 8 ore a Cagliari il 20 dicembre (Fiom Cgil, Uilm Uil, Fsm Cisl). Il 23 dicembre è indetto lo sciopero nazionale del Gruppo Rai per l'intera giornata (proclamato da Cisal comunicazione). — [email protected] (Web Info)