Sci, Sofia Goggia vince SuperG di Beaver Creek

(Adnkronos) – Sofia Goggia torna alla vittoria in Coppa del Mondo. L'azzurra ha vinto il SuperG di Beaver Creek, dopo il secondo posto nella discesa in Colorado. Un trionfo che arriva dopo 313 giorni dall'infortunio che l'ha tenuta lontana dalle piste per la frattura a tibia e malleolo. La Goggia ha chiuso con il tempo di 1.03.90 davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0.48) e all'austriaca Ariane Raedler +0.55. Quinto posto per Federica Brignone, sesto per Marta Bassino, nona Elena Curtoni e 11esima Roberta Melesi, quando mancano poche atlete alla conclusione. — [email protected] (Web Info)