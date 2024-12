Sci, Goggia terza nel SuperG in Val Gardena. Vonn torna in pista a 40 anni

(Adnkronos) –Sofia Goggia non si ferma più. La sciatrice azzurra, al rientro dopo un grave infortunio, ha collezionato il suo terzo podio in Coppa del Mondo posizionandosi al terzo posto nel Supergigante di questa mattina in Val Gardena. A Sankt Moritz Goggia ha sfoggiato un'altra grande prova, confermando i progressi dopo la vittoria nel Super-G di domenica scorsa. La gara è stata vinta da Cornelia Hutter, che ha preceduto Lara Gut. L'Italia è comunque riuscita a piazzare ben quattro sciatrici nelle prime sei posizioni: dietro Goggia si sono infatti posizionate Elena Curtoni, Federica Brignone e Laura Pirovano. Giornata importante anche per Lindsey Vonn: la statunitense è tornata in pista a 40 anni, e 2141 giorni dopo l'ultima volta, piazzandosi al 14esimo posto. — [email protected] (Web Info)