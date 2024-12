Scambio di auguri tra il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ed il Sindacato Fsp Polizia di Stato

Nella giornata dell’anti Vigilia di Natale, si è svolto un incontro presso gli Uffici della Prefettura di Catanzaro, durante il quale il Prefetto Castrese De Rosa ha avuto modo di scambiarsi gli auguri natalizi con i rappresentanti del Sindacato Fsp Polizia di Stato. Erano presenti il Segretario Nazionale Giuseppe Brugnano e il Segretario Generale Provinciale Rocco Morelli.

L’incontro, che non ha avuto carattere tecnico, è stato un’occasione per il Sindacato Fsp Polizia di dare il benvenuto al Prefetto De Rosa a Catanzaro. Nel corso della conversazione, pur mantenendo un tono cordiale, non sono mancati accenni alle difficoltà che il territorio affronta in materia di sicurezza, con particolare attenzione alla situazione degli operatori della Polizia di Stato.

Il Sindacato ha poi sottolineato l’ottimo rapporto che intercorre tra la Polizia di Stato, il vertice della Questura e le altre Organizzazioni Sindacali di categoria. Inoltre, sono stati apprezzati i recenti risultati delle Forze di Polizia, con particolare riferimento al lavoro della Digos di Catanzaro e dell’Arma dei Carabinieri, che hanno portato all’individuazione di soggetti coinvolti in attività illegali legate all’assegnazione di case popolari.

L’incontro si è concluso con l’accordo di fissare un successivo tavolo tecnico al termine delle festività natalizie, per approfondire ulteriormente le tematiche trattate.