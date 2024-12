Sardinian Craft Beer Festival winter edition: 20ª Edizione

Il Festival della Birra Artigianale più longevo della Sardegna festeggia la sua 20ª Edizione.

Pochi giorni ci dividono dall’inizio del Craft Beer Festival più atteso dell’isola nella sua versione winter: “Mercat Artijanal Birralguer”, che si inserisce come proposta di altissimo richiamo all’interno del calendario eventi Cap D’Any 2024 del Comune di Alghero.

Birralguer, rinomato festival della birra artigianale promosso dall’associazione Beach Group Alguer, si prepara a celebrare la sua 20ª edizione in 11 anni di attività, con i suoi doppi appuntamenti invernali ed estivi.

• Mercat Artijanal Birralguer 20ª Edizione

Birralguer ha saputo evolversi nel corso degli anni, diventando un appuntamento imperdibile per i visitatori locali e i turisti, raggiungendo nell’ultima edizione oltre 25.000 presenze.

La sua formula unica intreccia la tradizione di produttori della birra sarda, nazionale ed internazionale con le eccellenze gastronomiche locali. Ma non è tutto: il festival offre anche un calendario fitto di esibizioni musicali dal vivo, rendendolo un evento unico sul territorio.

Alcuni tra i birrifici presenti all’evento saranno: Isola, Nora, 4Mori, Bam, Lìera, Dolmen, Seddaiu, Trulla, Ballalloa, Masko, Zemyna e la miglior selezione internazionale: The Stone of Sigis (Belgio), Barcellona Beer Company (Barcellona), Wicklow Wolf (Irlanda), St. Austell Brewery (Cornovaglia), Stone Brewing ( California).

• Collaborazioni di Successo

Grazie al successo regionale del festival ed all’affidabilità dimostrati dall’organizzazione, Birralguer ha consolidato importanti collaborazioni tra realtà locali e nazionali.

Fondamentale il prezioso supporto ed il contributo da parte di Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero e Regione Autonoma della Sardegna con il patrocinio del Comune di Alghero.

L’importante sinergia ed attiva collaborazione con il Consorzio Birra Italiana, Coldiretti e Campagna Amica, ha permesso di elevare ulteriormente il livello della proposta Craft Beer esaltando la filiera 100% sarda dall’orzo al boccale, valorizzando le materie prime del territorio, le lavorazioni e prodotti agroalimentari.

• Line Up Musicale – 27/28/29 Dicembre 2024

Birralguer per festeggiare la sua XX Edizione, propone una LINE UP musicale in grado di coinvolgere tutti i presenti, per trascorrere insieme le serate che ci dividono dal nuovo anno. L’intrattenimento live sul palco di quest’edizione sarà irresistibile!

Venerdì 27 Dicembre: Roxidiana, Skaosss, Dj D.One,

Sabato 28 Dicembre: Volume 2, Dep Band di Gavino Depalmas, Sir Frank. Domenica 29 Dicembre: Anima Soul, Senza Base, Dj D.One.

• Main Sponsor

Birralguer è sostenuta da realtà importanti a livello regionale e nazionale:

Welcome Cars: Leader nel noleggio e vendita auto con sede nei principali aeroporti nazionali. Mutt Motorcycle Sardegna: Black metal from Birmingham, unici dealer ufficiali per la Sardegna.

Algonet Creative Studio: Agenzia di marketing, Social Strategy, Event.