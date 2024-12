Santa Tracker, il viaggio di Babbo Natale: come seguire la slitta in diretta

(Adnkronos) – Seguire il viaggio di Babbo Natale intorno al mondo? È possibile farlo con un'app messa a disposizione dal Comando di difesa aerospaziale per il Nord-America (Norad). Esiste un sito ufficiale (www.noradsanta.org) in cui è possibile monitorare il tragitto della slitta di Babbo Natale trainata dalle renne. E lo si può fare in tempo reale. Il percorso può essere anche seguito dallo smartphone, scaricando l’App ufficiale Norad Track Santa Claus. La piattaforma mostra la partenza dal Polo Nord della slitta piena di doni, pronti per essere distribuiti sotto gli alberi di Natale di tutto il mondo. Una mappa interattiva che permette di esplorare ogni tappa del viaggio di Santa Claus, nella notte più magica dell'anno. Anche Google offre la sua versione del 'Santa Tracker', che include oltre al viaggio di Babbo Natale, un conto alla rovescia sul numero dei regali consegnati e la posizione esatta della slitta. — [email protected] (Web Info)