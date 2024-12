Sanremo 2025, da Al Bano a Minghi: come hanno reagito i Big esclusi dal Festival

(Adnkronos) – All'entusiasmo dei 30 Big scelti da Carlo Conti per la gara di Sanremo 2025 fa da contraltare, puntuale come ogni anno, la delusione di chi si era candidato ma non è stato scelto. C'è chi è rimasto in silenzio come Al Bano, chi ha brindato all'ennesima esclusione come i Jalisse, chi è sbottato come Sfera Ebbasta e chi ha reagito con ironia come Shade. Da Amedeo Minghi, che aveva rivelato di aver sottoposto più di un brano a Carlo Conti, non sono arrivate dichiarazioni polemiche. Il cantautore romano ha comunque voluto coinvolgere i suoi fan con un sondaggio sui social, chiedendo un parere sulla lista ufficiale dei Big in gara. Insomma, una reazione sobria e pacata. Diverso, invece, l'approccio dei Jalisse. Il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, vincitori del Festival nel 1997 con la celebre 'Fiume di parole', ha scelto l'ironia per commentare l'ennesima esclusione. Con un post sui social, i due artisti hanno brindato stappando due birre e celebrando i 28 "no" consecutivi, ricevuti dalla competizione: "Un record incredibile", hanno scritto, dimostrando ancora una volta il loro spirito positivo nonostante la delusione.Anche Al Bano aveva tentato di tornare in gara, rivelando di aver presentato ben due brani. Tuttavia, al momento, il cantautore pugliese non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Nel toto nomi circolato nell'ultimo mese anche i nomi di Alex Britti, Raf e Irene Grandi che però non compaiono nella rosa dei 30 big scelti dal direttore artistico. Delusione anche per i fan di Enrico Nigiotti, che speravano in un grande ritorno del cantautore livornese al Festival, e per chi auspicava un comeback di Ermal Meta. Quest’ultimo, insieme a Francesco Gabbani (che invece è tra i Big in gara), rappresenta una delle scoperte dei precedenti Festival diretti proprio da Carlo Conti.Chiara Galiazzo commenta in modo ironico la sua esclusione dai 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2025. "Allora ragazzi sono stata segata anche quest'anno ma ho deciso stavolta che la faccio uscire lo stesso questa canzone perché fighissima" scrive nelle sue Storie su Instagram. La cantante, attraverso le sue storie Instagram, ha condiviso il suo disappunto con leggerezza, rivelando che il brano escluso quest'anno era già stato presentato anche per la scorsa edizione, ma senza successo. Nonostante la mancata partecipazione, l'artista ha deciso di non lasciare il brano nel cassetto e ha comunicato l'intenzione di pubblicarlo ugualmente. Non dà adito a fraintendimenti, invece, la foto condivisa sui social dal rapper Sfera Ebbasta che fa un gestaccio e scrive: "Avevo tutti i requisiti per San Remo". Shade si diverte su Instagram con più Storie a tema. "Doveva annà così" scrive mentre fa finta di telefonare alla fidanzata. "Amore, alla fine sono libero per San Valentino, no non devo cantare da nessuna parte. No, nessun teatro con il nome di elettrodomestici, no". "Vorrà dire che ci riproveremo l'anno prossimo magari in duetto con i Jalisse" scherza. "Comunque orgoglioso di essermela giocata fino all'ultimo con una canzone che sarei stato fiero di portare sul palco! Oh non sembra ma invecchio anche io e un pochino maturo anche". "Lei contenta" scrive, infine, su un video, accarezzando la sua gatta nera. "Stai tranquilla che non ti lascio da sola a febbraio, sto con te tutta la settimana". Conti spiegato che la selezione è stata difficilissima, sottolineando che oltre ai 30 artisti scelti, c’erano almeno altri 10 nomi che avrebbero meritato altrettanto di essere sul palco dell’Ariston. Una possibilità, quindi, che lascia la porta aperta per il futuro. Conti, infatti, ha già la firma per un altro Festival e chissà che per Sanremo 2026 non ci sia spazio per gli esclusi di quest’anno. — [email protected] (Web Info)