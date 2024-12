San Patrignano porta la prevenzione nelle isole

Tappe in Sardegna e Sicilia per sensibilizzare migliaia di studenti con il progetto di San Patrignano

Rafforzare la prevenzione contro il consumo di droghe tra adolescenti in Sardegna e Sicilia. Questo l’obiettivo della collaborazione tra San Patrignano e Intesa Sanpaolo per le isole che, attraverso una raccolta fondi lanciata su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, hanno portato il progetto di prevenzione WeFree in Sardegna e in Sicilia.

In Sardegna, gli educatori di WeFree hanno fatto tappa nei comuni di Cagliari, Carbonia e Sassari, mentre in Sicilia sono state visitate Troina, Nicosia e Gravina di Catania. Sono stati organizzati un vero e proprio spettacolo teatrale di prevenzione, cinque incontri e dibattiti interni alle scuole e, a Sassari, un workshop tematico per insegnare ai ragazzi e alle ragazze il valore di uno stile di vita e di divertimento sano. Oltre 1700 studenti sono stati coinvolti in queste attività, testimoni delle esperienze di vita dei professionisti e dei tutor di San Patrignano.

Fondamentale nell’ideazione e promozione dell’iniziativa è stato il supporto delle associazioni satellite della Comunità, la cui attività di volontariato proattivo ha consentito di incrociare le richieste di intervento delle scuole con la disponibilità di San Patrignano, grazie a questa sinergia sono stati già raggiunti oltre duemila giovani. Un ringraziamento particolare va a: AGAD Amici di San Patrignano e Gruppo d’appoggio San Patrignano, Associazione Amici San Patrignano Sicilia. “Abbiamo portato workshop, dibattiti e format ideati da San Patrignano sulla base di un metodo consolidato di storytelling in cui i ragazzi e le ragazze della comunità, affiancati da professionisti, si raccontano facilitando il dialogo con gli studenti delle scuole medie superiori e inferiori, con l’intenzione di approfondire il tema del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio”, racconta Silvia Mengoli, responsabile di WeFree per San Patrignano.

“Intesa Sanpaolo sostiene da tempo San Patrignano per essere al fianco di ragazzi e ragazze per contrastare le dipendenze – spiega Andrea Lecce, responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo – Come istituzione al servizio del Paese, il nostro impegno in termini di responsabilità sociale e culturale è orientato a promuovere l’inclusione e la coesione sociale offrendo opportunità di riscatto e di reinserimento alle persone più fragili, in particolare ai giovani in condizioni di disagio e di marginalità”.

WeFree è un progetto ventennale nato per condividere l’esperienza di San Patrignano con le comunità educanti e i genitori mediante azioni in prima linea nelle scuole, spettacoli teatrali e seminari aperti al pubblico. Nel corso del tempo si è strutturato intercettando il linguaggio giovanile, tra reale e virtuale, nel tentativo di cogliere i mutamenti generazionali, interpretarli e restituire modelli positivi e utili ad affrontare le difficoltà per ragazzi e ragazze nella delicata età del divenire adulti. Ogni anno grazie al progetto WeFree in media sono raggiunti circa 60.000 studenti in tutta Italia.

Visita la homepage di Sardegna Reporter!