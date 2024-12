Salvini: “Sì a prostituzione legalizzata se si pagano tasse”

(Adnkronos) –''Sarei d'accordo a legalizzare la prostituzione'' a patto che ci siano gli opportuni ''controlli sanitari'' e "vengano pagate le tasse". Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, in una diretta su Tik Tok si esprime su una serie di temi, sollecitato dagli utenti che propongono argomenti e domande di ogni tipo. ''Sono d'accordo per il test anti-droga ai parlamentari… Visto che fanno leggi che incidono sulla vita degli italiani, devono essere lucidi'', dice. Salvini si sofferma sul nuovo codice della strada, in vigore tra pochi giorni. ''La prima causa di incidenti è la distrazione al violante. Per la prima volta, chi viene prese a usare il telefonino mentre guida, viene fermato, multato e gli viene ritirata la patente fino a 15 giorni", dice. Il leader leghista, tifoso rossonero, dribbla solo le domande sul Milan. ''Non parlo del Milan, non ci danno soddisfazioni…'', dice a chi gli ricorda l'ennesima deludente prestazione del Milan, quella contro l'Atalanta. — [email protected] (Web Info)