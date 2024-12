Salute, Fondazione Progetto Itaca: “In disturbi mentali importante caregiver”

(Adnkronos) – "Siamo molto contenti che l'attenzione si stia focalizzando anche sulla figura del caregiver. Noi siamo un'associazione di pazienti e familiari, quindi vediamo la malattia mentale – la depressione, l'ansia, la schizofrenia – sia dalla parte del paziente che dei familiari". Lo ha detto Felicia Giagnotti Tedone, presidente Fondazione Progetto Itaca, partecipando oggi a Roma all'evento organizzato da Lundbeck, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese. "Abbiamo deciso di metterci all'azione con lo scopo specifico non solo di sostenere i familiari attraverso iniziative di supporto – gruppi di aiuto, ascolto telefonico e diretto – ma anche di prepararli e formarli, perché i familiari hanno bisogno di conoscere non solo le strutture a cui rivolgersi e i sintomi della malattia, ma anche di sapere come rapportarsi con il mondo della cura. Devono quindi avere un'adeguata preparazione. Siamo partiti subito con corsi di formazione e informazione per i caregiver, per dare loro gli strumenti per poter rapportarsi non solo con il proprio caro ammalato – conclude – ma anche con le istituzioni della cura con cui entrano in contatto". — [email protected] (Web Info)