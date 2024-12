Roma-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Match ad alta tensione per la Roma, nella 15esima giornata di Serie A. I giallorossi ospitano all'Olimpico il Lecce, in una partita fondamentale per uscire dalla zona rossa e tornare nella parte sinistra della classifica. Al momento infatti la squadra di Ranieri, che nell'ultimo turno è stata sconfitta in casa dall'Atalanta, è al 15esimo posto a quota 13 punti, a due sole lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. Il Lecce arriva invece nella Capitale dopo il pari in extremis strappato alla Juve e con gli stessi punti in classifica dei giallorossi. La sfida tra Roma e Lecce è in programma oggi, sabato 7 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pellegrini, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Shomurodov. All. RanieriLecce (4-3-3): Falcone; Guibert, Baschirotto, Gaspar, Jean; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic. All. Giampaolo Roma-Lecce sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile in streaming sulla piattaforma Dazn, su NOW e sull'app SkyGo. — [email protected] (Web Info)