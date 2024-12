Roma, domani festa finale per 150 anni dell’Esquilino

(Adnkronos) – Tre mesi di eventi in onore dei 150 anni dell’Esquilino si concluderanno domani, domenica 15 dicembre, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della Presidente del Municipio Roma I Centro Lorenza Bonaccorsi e dei componenti della Giunta Municipale. Una lunga festa iniziata il 6 settembre ricca di partecipazione, cultura, sport, solidarietà e tanto altro in questa rassegna fortemente voluta e appoggiata dalle associazioni di quartiere e dal Municipio I. Tantissimi gli eventi che hanno celebrato uno dei quartieri più caratteristici della cultura e della storia di Roma. Il rione, nato ufficialmente il 31 dicembre del 1874 dopo essere stato scorporato dal rione Monti, conserva intatti i caratteri impressi dalla sua storia. È ancora oggi luogo di residenza e di accoglienza, luogo di scambi e di mercato, di passaggi e di transizioni. L'Esquilino contemporaneo contiene tutte queste funzioni. A chiusura di queste celebrazioni il rione ospita nel week end del 14 e 15 dicembre una serie di attività organizzate dalla cittadinanza attiva e dalle realtà locali. Previste visite straordinarie del Museo Ninfeo, dell’Accademia Costume e Moda, di Porta Asinaria, una mostra fotografica per i 150 anni di Esquilino ed un nuovo appuntamento sotto i portici di Piazza Vittorio con Esquilibri. Domenica la festa si conclude con i saluti da parte del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, della Presidente del Municipio Roma I Centro Lorenza Bonaccorsi e dei componenti della Giunta Municipale, in programma alle ore 16 ai giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio bistrot Horti Magici, preceduti da un intermezzo musicale. “Esquilino è un rione ricco di cultura e di storia, cuore pulsante e produttivo del I Municipio – ha detto la presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi – Un quartiere multietnico e multiculturale, simbolo di integrazione e inclusione che ha saputo trasformarsi ed evolversi nel tempo. I festeggiamenti per i 150 anni di Esquilino sono stati un modo per valorizzare questo grande patrimonio che appartiene a tutti noi e per ringraziare i suoi residenti sempre così disponibili ed attivi nel promuovere le proprie bellezze”. “Tra le tante attività -spiega l’assessore alla cultura, scuola, sport e politiche giovanili del I Municipio Giulia Silvia Ghia – certamente le aperture straordinarie sono state un successo grazie alla collaborazione con la Soprintendenza statale e Sovrintendenza comunale che ringraziamo. Ricordiamo le visite alla Basilica Pitagorica di Porta Maggiore, all’Ipogeo degli Aureli, a Porta Asinaria, a Villa Altieri, a Villa Giustiniani Massim, la mostra fotografica storica e l’apertura al pubblico degli ex magazzini MAS oggi sede dell’Accademia di Costume e di Moda”. — [email protected] (Web Info)