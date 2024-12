Risultati settimanali Gymnasium volley Alghero

La settimana appena trascorsa ha visto protagoniste tutte le squadre della Gymnasium Volley Alghero, impegnate su diversi fronti e categorie, con prestazioni che hanno mostrato crescita, determinazione e, in alcuni casi, un po’ di inesperienza da superare. Mercoledì scorso, la formazione di Serie D ha disputato una solida partita contro l’ASD Maresport, portando a casa una vittoria netta per 3-0 (25/22, 25/9, 25/21). L’allenatore Pasqualino Sotgia ha commentato: “Abbiamo iniziato molto bene e, nonostante una piccola flessione nel terzo set, siamo riusciti a riprendere il controllo, vincendo agevolmente.

La squadra ha giocato puntando sui propri punti di forza.” La partita di domenica, invece, contro la Torres Volley a Sassari, è stata rinviata a causa di condizioni impraticabili del campo, ma il recupero è già fissato per domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 20.00 presso la palestra della Scuola Media Li Punti. Le due squadre Under 14 hanno avuto destini opposti. La squadra “Rossa” ha lottato fino al tie-break contro l’ASD Sporting Thiesi, cedendo per 3-2 (23/25, 25/21, 25/11, 20/25, 15/7).

“Le ragazze stanno iniziando a tenere il campo e a mettere in difficoltà gli avversari, dimostrando progressi nonostante siano ancora in fase di apprendimento dei fondamentali,” ha sottolineato Sotgia. L’Under 14 “Gialla” ha invece perso 3-0 contro il Gemini Arzachena, con parziali molto combattuti (25/23, 28/26, 25/21). “Mancavo io in panchina, ma le ragazze hanno dato tutto. Nonostante due assenti, hanno sudato ogni punto. È stata una sconfitta onorevole.” Le due squadre Under 16 hanno affrontato sfide complesse.

La formazione del Girone B ha subito una sconfitta netta contro la forte Silvio Pellico 3P (0-3), con parziali che hanno evidenziato la superiorità dell’avversario. “Eravamo in difficoltà, affrontando probabilmente la squadra che vincerà il torneo,” ha ammesso il coach. Nel Girone D, invece, la squadra ha giocato contro la Hermaea Olbia Bianca, perdendo per 3-0 (25/11, 25/19, 25/14), ma con una prestazione positiva nonostante l’assenza dell’alzatrice titolare. “Abbiamo schierato una giovane alzatrice che si è impegnata moltissimo. Nonostante l’handicap, abbiamo rischiato di strappare un set, segno di carattere e volontà.” La squadra di Seconda Divisione ha perso al tie-break contro l’Ermes Volley Tempio (2-3, 25/12, 26/24, 14/25, 18/25, 14/16). “La partita era nelle nostre mani, ma le ragazze si sono adagiate pensando di averla già vinta. Questo atteggiamento ha permesso agli avversari di ribaltare la situazione, vincendo meritatamente. Spero che questa lezione ci serva per il futuro,” ha concluso Sotgia. La Gymnasium Volley Alghero tornerà in campo domani, mercoledì 11 dicembre, per il recupero della partita di Serie D contro la Torres Volley, con l’obiettivo di proseguire il cammino verso una stagione di crescita e successi.