Puglia, la UGL Salute denuncia: <<Esistenza di un “sistema di potere” nella sanità regionale. A quando gli ispettori?>>

Subito dopo partirà la campagna d’informazione e denunce all’autorità giudiziaria, ad ogni Procura, sia della Repubblica che Regionale della Corte dei conti. Proprio durante queste nostre operazioni di verifica abbiamo letto una nota di una Società che informa le Organizzazioni Sindacali di aver deciso di applicare nelle proprie strutture pugliesi il CCNL della Sanità Privata AIOP-ARIS, sottoscritto l’8 ottobre 2020, per i dipendenti del Comparto. Ci chiediamo: perché adesso se la normativa lo prevedeva già 14 anni fa con la DGR 2336/2010? Perché solo oggi se il CCNL succitato è stato sottoscritto l’8 ottobre 2020? E quindi: come mai gli organi di controllo non hanno mai verificato questo aspetto, come mai non è stata irrogata alcuna sanzione? Eppure, la UGL Salute ha denunciato costantemente da anni queste irregolarità. Invece solo oggi alcune Società sanitarie decidono di applicare il CCNL imposto dalla Regione, senza però alcun confronto preventivo con i lavoratori e chi li rappresenta. Questo succede in Puglia, egregio Presidente della Regione ed egregi Assessori e Consiglieri. Ci chiediamo: quando interverranno gli ispettori per verificare questo torbido stato di cose?>> dichiara in una nota il segretario regionale della UGL Salute Giuseppe Mesto.

