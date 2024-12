Prima edizione del Festival SardiniaMusicArt



Il primo concerto in calendario per il SardiniaMusicArt è andato in scena accogliendo appassionati e curiosi, presenti per il concerto dell’orchestra da camera “Wendt” diretta dal maestro Raimondo Mameli. L’orchestra composta da Giulia Lallai ( flauto) , Emanuela Muzzo e Giuseppe Pibiri (oboi), Paola Lilliu e Andrea Malara( clarinetti), Alessandro Mura e Martina Atzeni (fagotti) e Miriam Picciau con Gabriele Casti ( corni), ha entusiasmato il pubblico con brani di Mozart e Gounod.

Il luogo storico che ha accolto il primo concerto del SardiniaMusicArt, la Chiesa Rettoria di Sant’Agostino, si è rivelata luogo perfetto per l’esibizione della giovane ensamble. Il Festival SardiniaMusicArt, organizzato dall’associazione J. S. Bach con la direzione artistica dei maestri Stella Sanna e Massimo Serra, proseguirà domani con il concerto per violino e pianoforte di due fra i più affermati musicisti, di caratura internazionale, Anyla Kraja , violinista di Tirana e Fausto di Cesare, pianista e direttore d’orchestra, uno fra i più noti e illustri musicisti italiani, già titolare di Cattedra al Conservatorio di “Santa Cecilia” in Roma. Sarà la Chiesa Santa Maria del Monte il teatro del secondo concerto in programma. La piccola chiesa è situata nel quartiere di Castello, nell’antico quartiere ebraico.

Il festival “ SardiniaMusicArt “, ha il contributo dell’Assessorato pubblica Istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport della Regione Sardegna e la preziosa collaborazione dell’Accademia Musicale Romana.