Premio Personaggio dell’anno in Gallura

Arriva alle battute finali la prima edizione del premio Personaggio dell’anno organizzato in collaborazione con Gallura Oggi. La prima fase dell’iniziativa ha visto coinvolti i lettori che hanno segnalato persone, enti o associazioni degni di un riconoscimento per quanto fatto per la Gallura durante il 2024. È spettato poi alla giuria, composta da Marcello Zasso, Sabrina Serra, Emiliano Deiana, Marella Giovannelli e Francesco Giorgioni, scegliere la cinquina finale. La parola è tornata di nuovo ai lettori, che hanno espresso le proprie preferenze con un seguitissimo sondaggio online. I candidati nel frattempo sono diventati quattro, col ritiro di Ginetto Mattana, fondatore dell’associazione Libere Energie di Olbia. Ora spettano alla Giuria le valutazioni finali sulle candidature di Angelo Calvisi (maestro del Kan Judo Olbia), Filippo Pace (professore e scrittore), Daniela Pes (cantante e musicista) e Cosetta Prontu (responsabile della Lida, sezione di Olbia).

La premiazione, col patrocinio del Comune di Olbia, si terrà nella sala della Biblioteca simpliciana di piazzetta Dionigi Panedda giovedì 12 dicembre alle 17.30.

L’iniziativa si svolge anche grazie al supporto del Mater Olbia Hospital, che ha reso possibile l’organizzazione dell’evento e che ha contribuito alla donazione devoluta a favore dell’Avis comunale di Olbia.