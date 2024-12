Premio Laurentum a Fagnani: “Suo ‘Mala – Roma Criminale’ esempio di rigore e passione”

(Adnkronos) – Francesca Fagnani ha vinto il premio Laurentum 'Coraggio nel Giornalismo' per il suo straordinario contributo con 'Mala Roma Criminale', un'opera che si distingue per l'eccezionale rigore investigativo e la passione giornalistica con cui l'autrice esplora le oscure trame della criminalità romana". Il riconoscimento è stato assegnato questa sera, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati "Fagnani, con una scrittura incisiva e avvincente, porta alla luce – proseguono le motivazioni – la complessa rete di potere che si cela nel sottobosco della Capitale, svelando un mondo spesso ignorato ma incredibilmente presente. Grazie a una meticolosa analisi delle dinamiche di potere e una scrupolosa attenzione alle fonti, l'autrice riesce a ricostruire in modo dettagliato le vicende che governano l'oscuro lato di Roma, offrendo ai lettori una visione chiara e inquietante della realtà criminale che pervade la città". "Il lavoro di Francesca Fagnani – concludono le motivazioni – è un esempio magistrale di giornalismo d'inchiesta, dove la narrazione si intreccia con la verità, coinvolgendo e informando il lettore. "Mala Roma Criminale" non è solo un'opera di grande valore giornalistico, ma anche un'opera che scuote le coscienze, illuminando quelle zone d'ombra che altrimenti resterebbero nascoste. Con coraggio e determinazione, Fagnani affronta le dinamiche più pericolose e complesse della criminalità organizzata, offrendo un contributo significativo alla comprensione di fenomeni che troppo spesso restano confinati al silenzio". — [email protected] (Web Info)