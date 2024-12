Premio Kentzeboghes, ecco i vincitori: nel 2025 diventeranno film

Gran finale per la serata conclusiva del Premio Kentzeboghes. Mercoledì 4 dicembre sala piena al Teatro Adriano di Cagliari per la proiezione dei film in lingua sarda prodotti nell’ultimo anno e per la proclamazione dei nuovi progetti vincitori che vedranno la luce nel 2025.

CAGLIARI. Il cinema per tenere vive le lingue minoritarie e il sardo. È l’obiettivo del Premio Kentzeboghes, organizzato dall’associazione culturale Babel con la direzione artistica di Paolo Carboni, che da sette anni contribuisce alla realizzazione di progetti cinematografici.

Mercoledì al Teatro Adriano c’è stato l’appuntamento conclusivo dell’edizione 2024 che ha aperto ufficialmente le porte al nuovo concorso con l’aggiudicazione di tre premi da parte della giuria formata da Paolo Serra, direttore regionale della Società Umanitaria, e dai direttori dei Centri servizi culturali di Carbonia (Moreno Pilloni), Alghero (Alessandra Sento) e Cagliari (Antonello Zanda).

Il primo premio da tremila euro è andato al progetto Mamas in Umbra di Viviana Mura. Il secondo premio, che consiste nella fornitura di servizi tecnici per una valore di tremila euro, è andato a Maestrale di Stefania Muresu. Il terzo premio da duemila euro è andato a Antonello Deidda per Urtimu Tram.

Durante la serata sono stati proiettati i documentari Le case del fiume Tirso di Elisa Meloni, Ursus di Antonio Maciocco, “Seu innoi” di Andrea Deidda, Vederevoci* di Marco Spanu premiati nella precedente edizione.

Spazio inoltre ai cortometraggi realizzati durante il laboratorio di produzione cinematografica “Kentzeboghes Cine Contest” che hanno dato modo a oltre trenta appassionati di cinema di partecipare alla realizzazione di un cortometraggio. I laboratori si sono svolti a Carbonia, Cagliari e Alghero guidati rispettivamente dai filmmaker Daniele Arca, Nicola Onnis e Bruno Cattari. Il vincitore è risultato il corto Cinevori realizzato da Daniele Arca con Carlo Manca, Sara Saiu, Warren Casari, Maurizio Liscia, Paolo Bakis Murgia, Naika Sechi, Valentina Lai, Tiziana Sagheddu, Sofia Alberti, Andrea Fanni.

Il Premio Kentzeboghes è sostenuto dall’assessorato ai Beni Culturali e Spettacolo della Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna ed è realizzato con la collaborazione di: Società Umanitaria di Cagliari – Carbonia – Alghero, Babel Film Festival, associazione culturale RTS – Radio Televisione Sarda, EjaTV, Areavisuale Film, Terra de Punt, Fondazione Sardegna Film Commission grazie anche al sostegno di diversi partner regionali, nazionali e internazionali.