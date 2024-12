Poste Italiane: Sulcis Iglesiente, da oggi in tutti i 23 uffici postali dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti disponibili i servizi anagrafici

Nuovo passo in avanti per l’implementazione dei servizi della Pubblica Amministrazione previsti nell’ambito del progetto Polis.

Carbonia, 3 dicembre 2024 – Da oggi, in tutti i 23 uffici postali dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti del Sulcis Iglesiente è possibile richiedere 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

Gli uffici postali abilitati al rilascio dei certificati sono quelli di Buggerru, Calasetta, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Siliqua, Tratalias, Vallermosa, Villamassargia e Villaperuccio.

L’iniziativa rientra tra quelle previste da “Polis”, il progetto di Poste Italiane che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti, a livello nazionale.

Le tipologie di certificati. Nelle 23 sedi si possono ottenere a sportello documenti quali il certificato anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o di stato civile, solo per citarne alcuni.

Negli uffici di Narcao e Portoscuso, sono stati installati anche dei “totem” innovativi dai quali i cittadini, utilizzando la carta d’identità elettronica o lo spid, possono scaricare in tempo reale e automaticamente i certificati anagrafici di loro interesse in carta semplice.

Ai certificati anagrafici si aggiungono i tre documenti INPS relativi al cedolino della pensione, alla certificazione unica e al modello “OBIS M” e i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”. Infine, presso le sedi di Narcao e Vallermosa è già possibile effettuare a sportello la richiesta di prima emissione o il rinnovo del passaporto elettronico.

Gli interventi previsti da Polis non sono solo funzionali ai nuovi servizi ma sono sostanzialmente ristrutturazioni complete delle sedi secondo una nuova concezione progettuale che coniuga vari aspetti come l’inclusività, la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Tra le principali soluzioni adottate rientrano la funzionale ottimizzazione degli spazi, la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, le postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette, e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza.

Nel Sulcis Iglesiente gli uffici postali già ristrutturati e operativi secondo la tipologia “Polis” sono sette: Calasetta, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Vallermosa e Villaperuccio. Tre invece le sedi interessate attualmente dai lavori: Fluminimaggiore, Piscinas e San Giovanni Suergiu.