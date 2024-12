Poste Italiane: nell’ufficio postale di Muravera si rinnova il rito della consegna delle letterine indirizzate a Santa Klaus da parte dei bambini della primaria

Le preziose missive consegnate nei giorni scorsi nell’ufficio postale del paese del Sarrabus.

Anche quest’anno la tradizionale visita alla sede da parte dei piccoli del paese.

Il direttore dell’ufficio postale Davide Podda: “Un giorno speciale. I bimbi portano sempre una bella ventata di gioia e di buon umore, avvicinandoci allo spirito del Natale”

Cagliari, 19 dicembre 2024 – La magia del Natale passa anche dall’ufficio postale di Muravera, per arrivare sino a Rovaniemi, nella lontana Finlandia, grazie alle preziose letterine indirizzate a Santa Klaus che i bambini della Scuola Primaria del centro del Sarrabus, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno consegnato anche quest’anno, nei giorni scorsi, nelle mani del direttore Davide Podda che, come nel caso di altre decine di migliaia provenienti da tutta la Sardegna e gestite da Poste Italiane, provvederà a recapitarla allo speciale e barbuto destinatario.

“Come ormai accade da qualche anno a questa parte – commenta il direttore – il giorno della visita da parte di piccoli è un giorno speciale per la nostra sede. Con la consegna delle loro letterine indirizzate a Babbo Natale, i bimbi portano sempre una bella ventata di gioia e di buon umore, avvicinandoci allo spirito del Natale. Noi ci mettiamo a disposizione, come sempre, con grande piacere. Tra noi ci sono diversi genitori e sappiamo bene quanto sia importante la “letterina” e quanto il suo significato vada oltre la semplice richiesta di doni: la sua consegna è un gesto di grande valore, anche simbolico, che rappresenta il Natale. Come ogni anno, i bambini ci hanno fatto tantissime domande, anche molto particolari: c’è stato addirittura chi mi ha chiesto se a Babbo Natale piace il calcio e se, ovviamente, è di fede rossoblu!” – conclude il responsabile dell’ufficio postale.

Nell’isola, in pochi giorni, in Sardegna, il personale di Poste Italiane ha intercettato numerosissime letterine spedite dai 441 uffici postali presenti sul territorio e dalle tante cassette rosse di impostazione collocate in tutta la regione.

Il contenuto delle “letterine” è, come sempre, molto vario: si va dai giocattoli all’ultimo grido, dove la fanno da padrone giochi per la consolle, monopattini elettrici e bambole alla moda, passando per i giochi di società, i “manga” e le “sneakers” appena messe in commercio. Come ogni anno, però, i bambini sardi rivolgono un pensiero anche a chi soffre, come le vittime delle guerre in Medio Oriente e Ucraina, o a chi vive in situazioni di grande povertà, in tante parti del mondo. L’altruismo e la generosità passano anche da un gesto semplice, come la scrittura e l’invio di una “letterina”.

L’iniziativa filatelica. Anche a Cagliari Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie una colorata cartolina filatelica che sarà in distribuzione fino al 5 gennaio 2025 negli uffici postali con sportello filatelico di piazza del Carmine (Cagliari Centro) e via San Benedetto (Cagliari 10), oltre che nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale. Nelle sedi, inoltre, sarà possibile chiedere anche l’annullo speciale rettangolare dedicato. Un modo per inviare gli auguri di buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale, un’occasione per sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it

