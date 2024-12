Pecoraro Scanio “Basta ritardi, nel 2025 nuovi Parchi Nazionali”

ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della Fondazione Univerde che da ministro dell’Ambiente fece la norma istitutiva dei parchi nazionali in Sicilia rilancia la sfida per completare l’avvio dei parchi del Matese, Eolie, Egadi, monti Iblei, costa teatina (dei trabocchi) in occasione della presentazione a Salerno ( dopo la prima a Roma ) del calendario 2025 di obiettivo Terra il concorso fotografico dedicato alle bellezze delle aree protette italiane “la bellezza della natura é la ragione della definizione dell’Italia come Belpaese e anche il turismo nelle aree naturali, nei borghi e negli agriturismi é un fenomeno in crescita che diffonde benessere nelle aree interne contrastando lo spopolamento. Nel 2025 il ministero dell’ambiente può sbloccare finalmente almeno i parchi già decisi per legge dal Matese alle Eolie, dalla costa teatina a Egadi e monti Iblei. E poi occorre rilanciare le aree marine protette elevandole al rango di parchi marini e estendere le aree protette a mare anche usando le aree di eolico offshore come zone di protezione”.

pc/gsl