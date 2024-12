Parma-Verona 2-3, Zanetti cala il tris al Tardini

(Adnkronos) – L'Hellas Verona rialza la testa in un momento complicato facendo una gara solida e tornando al successo per 3-2 in trasferta contro un Parma a cui non basta la doppietta di Sohm. Gli scaligeri tornano al successo dopo quattro sconfitte consecutive e salvano al momento la panchina, non saldissima, di Zanetti, agganciando in classifica la squadra di Pecchia a quota 15 punti. Per i ducali è la quarta sconfitta nelle ultime sei gare. Il Parma va subito sotto con Coppola al 5' che con un colpo di testa batte Suzuki ingannato da un rimbalzo nell'area piccola. I ducali reagiscono e al 19' Bonny calcia in porta, Ghilardi respinge sulla linea, ma sulla ribattuta Sohm trova l'1-1. Poi nel momento migliore del Parma arriva il raddoppio del Verona con Sarr al 12' della ripresa. Poco dopo Harroui sfiora il 3-1 ma il suo tiro termina sul fondo. Il Parma sfiora il pari con Man e al 30' del secondo tempo Mosquera chiude di fatto la sfida in contropiede. Al 90' Sohm prova a riaprire la gara con una grande conclusione dalla distanza ma non c'è più tempo e i ducali soccombono 3-2 in casa. — [email protected] (Web Info)