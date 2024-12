Parma-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo le fatiche d'Europa, torna in campo la Lazio. I biancocelesti sono reduci dal deludente pari contro il Ludogorets (0-0 all'Olimpico), e oggi, domenica 1 dicembre, sono attesi dalla trasferta di Parma. Baroni, nella 14esima giornata di Serie A, vuole rimanere agganciato al gruppo del secondo posto, al momento distante un solo punto dal Napoli capolista, mentre i ducali sono fermi a quota 12 punti e vogliono risalire la classifica per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida tra Parma e Lazio è in programma oggi, domenica 1 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All. PecchiaLazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni Parma-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart tv. — [email protected] (Web Info)