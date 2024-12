Oristano, una giornata per celebrare la Guardia di Finanza

Nella serata di ieri, nell’ambito delle iniziative connesse al 250° Anniversario di fondazione del Corpo, presso l’auditorium dell’ITC “Lorenzo Mossa” di Oristano, l’Orchestra ed il Coro del Liceo Musicale “Benedetto Croce” del capoluogo hanno celebrato la Guardia di Finanza con un concerto al quale hanno partecipato il Prefetto di Oristano, dott. Salvatore Angieri, il Sindaco Massimiliano Sanna, le Autorità civili militari e religiose della provincia e numerosi cittadini, facendo registrare il tutto esaurito, rendendo così omaggio anche al talento dei giovani musicisti oristanesi. L’evento ha preso avvio con un videoclip che ha velocemente ripercorso i 250 anni di storia della Guardia di Finanza a partire dalla Legione Truppe Leggere istituita nel 1774 con compiti di difesa militare delle frontiere e di vigilanza doganale fino a giungere alla moderna polizia economico-finanziaria di oggi. Il concerto è quindi proseguito dapprima con una formazione orchestrale che ha eseguito famosi brani del repertorio sinfonico, successivamente con la formazione corale che ha presentato, tra gli altri, celebri canti natalizi. Due allievi, rispettivamente al pianoforte e al canto hanno quindi magistralmente eseguito la “Preghiera del Finanziere”. Durante le varie fasi dell’esibizione, la Prof.ssa Patrizia Ibba, docente del Liceo Musicale, che ha presentato l’evento, ha intervistato alcune “pattuglie” della Guardia di Finanza che operano nei diversi settori istituzionali con un focus specifico sul settore della tutela spesa pubblica, la lotta al traffico di sostanze stupefacenti e il ruolo del comparto aeronavale. A conclusione della manifestazione, orchestra e coro, congiuntamente, hanno eseguito l’inno nazionale che tutti i presenti hanno accolto in piedi con un lungo applauso finale. Dopo i ringraziamenti del Comandante Provinciale, Col. Giancarlo Sulsenti, alle istituzioni scolastiche locali che hanno reso possibile questo significativo momento, il Prefetto di Oristano ha voluto sottolineare la profonda sinergia, in ambito provinciale, tra le Istituzioni e il mondo della scuola che di esse è parte. In prosecuzione, oggi 18 c.m. è stata inaugurata la “Via delle Fiamme Gialle” adiacente alla Caserma “Fin. M.A.V.M. Renzo Atzei”, sede dei reparti del Corpo della provincia. Dopo la benedizione della targa che riporta il nome della via, da parte di Mons. Alessandro Floris, parroco della Cattedrale di Oristano, il Comandante Provinciale, nel ringraziare le Autorità intervenute ha voluto esprimere gratitudine al Sindaco di Oristano e all’intera Amministrazione Comunale sia per aver accolto positivamente la proposta di intitolazione della strada con l’instaurazione dell’iter necessario a tal fine, sia per gli sforzi dalla stessa compiuta al fine di valorizzare i luoghi in argomento rendendoli più sicuri e rispondenti alle esigenze di sicurezza e fruibilità della collettività. Analoghi ringraziamenti sono stati indirizzati al Consorzio Industriale di Oristano nella cui area insiste la Caserma, per il contributo fornito nelle fasi iniziali dell’iter di ridenominazione della strada e per l’opera svolta al fine di adeguare la stessa a più rispondenti criteri di decoro.

Come ha poi ricordato il Sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, nel corso del proprio intervento, un primo sforzo in tal senso è stato fatto mediante l’installazione – in tempi brevi – della pubblica illuminazione in precedenza assente, così come altri interventi in tale direzione saranno svolti nel prossimo futuro a beneficio dei residenti della zona e di quanti vi transitano anche per necessità di raggiungere gli uffici pubblici, le scuole e le attività commerciali ivi presenti.