Ognuna è una storia: appello alla promozione della destinazione turistica Ogliastra

Al via l’avviso per gli operatori del settore turistico interessati a promuovere le proprie attività sul portale ufficiale del territorio.

Ogliastra 17.12.24 -Il GAL Ogliastra lancia un’iniziativa strategica rivolta agli operatori turistici della provincia per valorizzare il territorio. L’obiettivo è promuovere l’Ogliastra attraverso un brand turistico distintivo e una piattaforma digitale innovativa che diventerà il fulcro della promozione turistica locale.

Un portale in costruzione per un futuro condiviso

Il portale turistico ufficiale della Destinazione Ogliastra, attualmente in fase di realizzazione, sarà uno strumento fondamentale per dare visibilità alle eccellenze del territorio e facilitare l’accesso alle esperienze offerte. È cruciale che gli operatori interessati si preparino fin da ora, aderendo all’avviso, per garantire una presenza solida e rappresentativa al momento del lancio online.

Un’opportunità senza costi

L’adesione non prevede alcun impegno finanziario e permette agli operatori di inserirsi nella rete turistica ufficiale, costruendo sinergie che valorizzino l’offerta locale e attirino i visitatori.

A chi si rivolge l’avviso?

Possono partecipare le imprese operanti in Ogliastra nei seguenti settori:

Ricettività : dagli hotel ai campeggi, fino agli alloggi extra alberghieri.

: dagli hotel ai campeggi, fino agli alloggi extra alberghieri. Ristorazione : ristoranti, pizzerie, agriturismi e servizi di catering.

: ristoranti, pizzerie, agriturismi e servizi di catering. Produzioni locali : aziende artigianali e agroalimentari che offrono esperienze interattive come laboratori e degustazioni.

: aziende artigianali e agroalimentari che offrono esperienze interattive come laboratori e degustazioni. Servizi turistici: servizi di accompagnamento e guida, agenzie di viaggio, imprese di trasporto e noleggio veicoli.

Come partecipare

Gli interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse entro il 15 gennaio 2025, all’indirizzo [email protected], includendo:

Ragione sociale e contatti.

Breve descrizione dell’attività e del servizio offerto.

Periodi di disponibilità e foto di alta qualità, libere da watermark o scritte.

Un appello agli operatori: la dichiarazione del Presidente Vitale Pili

“Questa è un’occasione unica per fare squadra e costruire insieme il futuro della Destinazione Ogliastra. Il portale che stiamo realizzando sarà il biglietto da visita con cui ci presenteremo al mondo: un luogo digitale in cui ogni operatore avrà la possibilità di raccontare la propria storia, valorizzare le proprie attività e attirare nuovi visitatori. Non possiamo permetterci di restare indietro. Partecipare significa non solo farsi conoscere, ma anche contribuire a rendere l’Ogliastra una Destinazione turistica competitiva, capace di essere riconosciuta per la sua autenticità e qualità. Vi invitiamo a unirvi a questo grande progetto: la vostra adesione è fondamentale per il successo di tutti noi”.

Un invito a fare rete

Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso lo sviluppo di un sistema turistico integrato, capace di valorizzare il territorio e raccontare al mondo la bellezza e l’unicità dell’Ogliastra.

Per maggiori informazioni, visita il sito: www.galogliastra.it

