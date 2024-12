Occhio alla tintarella sulla neve: 6 consigli per proteggersi dal melanoma

(Adnkronos) –In montagna come al mare la pelle va protetta. Il melanoma non ha stagioni e per questo non va mai abbassata la guardia. A lanciare un avvertimento, invitando a una maggiore attenzione e prudenza in vista delle prossime vacanze natalizie, è Paolo A. Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell'Istituto Pascale di Napoli, in occasione della decima edizione dell'Immunotherapy e Melanoma Bridge, che si chiude oggi a Napoli.L'invito è dunque quello di non lasciarsi ingannare dalle temperature basse e di proteggere la pelle dal cancro in inverno come in estate, seguendo pochi semplici regole di buon senso. Ecco 6 consigli: 1) Applicare una protezione solare ad ampio spettro con fattore di protezione Spf 30+ su tutte le zone della pelle non protette da indumenti, come viso, collo e mani; 2) Attenzione al 'riciclo' della crema solare dell'estate passata. E' vero che nella gran parte dei casi la sua efficacia arriva fino a 12 mesi dal'apertura della confezione, ma questo vale solo se è stata conservata correttamente con il tappo ben chiuso e non esposta a temperature alte; 3) Indossate un cappello o un casco per una maggiore protezione durante lo sci, le ciaspolate, lo slittino o lo snowboard. 4) Indossate occhiali da sole con protezione Uv al 100% oppure occhiali protettivi anti-Uv. Il melanoma, infatti, può colpire anche l'occhio; 5) Fare un'auto-valutazione della propria pelle per vedere se ci sono nei nuovi o che hanno modificato il loro aspetto. La regola da seguire è quella dell'Abcde: A come asimmetria nella forma, il melanoma potrebbe non averla; B come bordi irregolari; D come dimensioni, cioè aumento di larghezza e spessore; E come evoluzione, perché il melanoma può manifestarsi con cambiamenti in poche settimane o mesi; 6) Ricordarsi comunque di fare il periodico controllo dallo specialista. Non sempre i nostri occhi possono scorgere tutte le anomalie. Il melanoma, infatti, non si presenta solo sul corpo, ma può comparire anche sul cuoio capelluto, sulle mucose (bocca, genitali) e anche sotto le unghie. Può anche non essere colorato di marrone-nero, ma apparire rosato. — [email protected] (Web Info)