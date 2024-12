Nautica, Urso: “Normalizzazione crescita 2024 va sostenuta”

(Adnkronos) – ''Ringrazio il Presidente Cecchi per l’invito e saluto la platea, scusandomi di non poter essere con voi a causa di impegni istituzionali. L’Assemblea di Confindustria Nautica è un appuntamento centrale per un settore che rappresenta un’eccellenza del nostro Paese e un simbolo del Made in Italy nel mondo''. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato in occasione dell'assemblea di Confindustria Nautica. ''Gli straordinari risultati del comparto testimoniano la forza della filiera che nel 2023 ha raggiunto il massimo storico di 8,33 miliardi di euro di fatturato e di 4,23 miliardi di euro di export, anche grazie alla leadership mondiale nella produzione di superyacht. Sono oltre 600, infatti, le unità commissionate o in costruzione, pari a oltre il 50% degli ordini mondiali'', aggiunge Urso. ''Le stime del 2024 evidenziano, invece, una normalizzazione della crescita, che deve essere sostenuta attraverso azioni strutturali e di sistema -annuncia Urso-. Un contributo significativo può arrivare dalle fiere, che rappresentano al meglio il sistema produttivo italiano: in questo ambito, occorre concentrare azioni e risorse per favorire una specializzazione settoriale sempre più accentuata, dando vita a eventi in grado di attirare specialisti, espositori internazionali, buyers e turisti da tutto il mondo, come avviene annualmente per il Salone Nautico di Genova''. — [email protected] (Web Info)