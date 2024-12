Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match nella 15esima giornata di Serie A. Il Napoli ospita oggi, domenica 8 dicembre, la Lazio allo stadio Maradona. Gli azzurri vogliono rispondere all'Atalanta e riprendersi la testa della classifica: Conte attualmente è a 32 punti, a +1 sull'Inter, vittorioso contro il Parma a San Siro e con una partita da recuperare. La Lazio invece, che ha battuto proprio il Napoli negli ottavi di Coppa Italia, insegue a quota 28 punti. Il match tra Napoli e Lazio è in programma oggi, domenica 8 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. ConteLazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart tv. — [email protected] (Web Info)