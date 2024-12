Monti: “Da 2017 pil Adsp Sicilia occidentale cresciuto di 45 volte”

(Adnkronos) – "Ieri ho visto la conferenza stampa che feci nel novembre 2017 quando si tenne la prima edizione di 'Noi, il Mediterraneo' e devo dire che quelle slide, che all'epoca rappresentavano dei render di come sarebbe stato il porto di Palermo, mi hanno reso molto soddisfatto perché la maggior parte di quelle cose sono state realizzate. Penso che il consuntivo sia molto molto positivo: abbiamo lavorato tanto e abbiamo lavorato bene e, al netto della costruzione delle infrastrutture e della riqualificazione del porto, penso che il risultato più importante che abbiamo ottenuto è un traffico che è cresciuto costantemente a doppia cifra e il prodotto interno lordo del nostro scalo che si è incrementato di 45 volte rispetto a quello del 2017: numeri che per me erano davvero inaspettati. Sono davvero molto soddisfatto e questo è il lavoro di una squadra fatta da siciliani, da palermitani a cui va il mio ringraziamento". Così il presidente dell'Autorità del Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti, a margine della sesta edizione di 'Noi, il Mediterraneo' al Palermo Marina Yachting. Monti – il cui mandato scadrà a luglio – ha anche parlato dei lavori che ancora sono da completare. "Bisogna finire l'interfaccia porto-città e bisogna concludere i lavori del bacino per far costruire le navi – ha detto – Sono cantieri ormai in corso e si devono solo concludere. Le aziende stanno lavorando e lo stanno facendo in maniera rapida e veloce, la struttura è abituata a seguire i lavori con un metodo che è stato quello che ci ha consentito di realizzare tutte le infrastrutture che abbiamo realizzato. Su Palermo la gran parte del lavoro è stata fatta ma penso che si debba sempre tenere alta l'asticella, continuare a lavorare, e sono convinto che chi verrà dopo di me proseguirà il lavoro perché si troverà una squadra collaudata e pronta a proseguire". — [email protected] (Web Info)