Mistero droni, Trump: “Biden sa cosa succede ma tace”

(Adnkronos) – Il mistero dei droni continua. Gli Stati Uniti da giorni si interrogano sulla presenza di droni nei cieli di almeno 6 stati. Di cosa si tratta? Le risposte ci sono, dice il neo presidente Donald Trump, ma chi le conosce non vuole parlare. "Il governo sa cosa sta succedendo, le nostre forze armate sanno da dove sono partiti e dove sono andati. Il presidente" Joe Biden "sa, i militari sanno, ma per qualche ragione non vogliono commentare. Non credo si tratti di nemici, ma sta succedendo qualcosa di strano", dice Trump rispondendo alle domande dei giornalisti. La spiegazione, insomma, esiste. Ma non viene resa nota, a sentire il prossimo inquilino della Casa Bianca. I droni sono stati avvistati sin dal 18 novembre sui cieli di New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania, Virginia e Ohio. "Voglio rassicurare gli americani, stiamo seguendo la cosa", ha detto il segretario alla Sicurezza interna alla Abc. Una risposta generica, senza dettagli. Il Dipartimento, con l'Fbi, ha diffuso una nota per evidenziare che "non ci sono elementi che colleghino gli avvistamenti dei droni ad una minaccia per la sicurezza nazionale o che associno i droni ad un" paese "straniero".