Milan vince allo scadere, Stella Rossa bestemmia su X

(Adnkronos) – Una sconfitta difficile da digerire per la Stella Rossa. La squadra serba è stata battuta 2-1 dal Milan nella sesta giornata di Champions League, con i rossoneri che hanno trovato il gol decisivo di Tammy Abraham soltanto nei minuti finali. Dopo il vantaggio di Leao infatti, la Stella Rossa era riuscita a pareggiare nella ripresa grazie a Radonjic. Il gol dell'ex attaccante del Torino aveva riacceso le speranze serbe, che finora hanno raccolto soltanto tre punti in questa Champions League. La delusione finale è stata grande ed è sfociata anche sui profili ufficiali del club. L'account inglese della Stella Rossa, commentando il gol di Abraham, si è lasciata andare infatti a una bestemmia finale, rigorosamente in italiano. — [email protected] (Web Info)