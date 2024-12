Meloni: “Difendere confini esterni Ue, non permetteremo a Russia di minare sicurezza”

(Adnkronos) – "Vogliamo difendere i confini esterni" della Ue "e non permetteremo alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la nostra sicurezza". Così la premier Giorgia Meloni, oggi nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice Nord-Sud in Lapponia. La "sicurezza dei nostri cittadini" resta un "tema ineludibile", ha aggiunto la premier, per la quale "la Nato rimane un pilastro della nostra sicurezza". — [email protected] (Web Info)