Mar Rosso, caccia Usa colpito da fuoco amico: pilota ferito

(Adnkronos) – Un caccia americano in volo sul Mar Rosso è stato colpito "in quello che appare come un incidente di fuoco amico", ha reso noto lo United States Central Command (Centcom), precisando che entrambi i piloti sono stati recuperati e che "le iniziali valutazioni indicano che uno ha riportato lievi ferite". "Questo incidente non è stato il risultato di fuoco nemico ed un'indagine è in corso", si legge nel comunicato in cui si spiega che l'incrociatore missilistico USS Gettysburg ha "erroneamente sparato e colpito un F/A 18" che era decollato dalla portaerei USS Harry S. Truman, uno dei mezzi navali Usa che operano nella missione internazionale di pattugliamento del Mar Rosso in risposta agli attacchi degli Houthi. —internazionale/ [email protected] (Web Info)