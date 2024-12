Manovra non torna in Commissione, spuntano coperture in più per 100 milioni

(Adnkronos) – Spuntano coperture in più per la Manovra per circa 100 milioni di euro nel 2025 e altrettanti nel 2026. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. Questa condizione, che si presenta per la prima volta nella storia repubblicana, permetterà di proseguire i lavori secondo calendario senza portare nuovamente il testo della manovra in commissione bilancio della Camera. Questa sovracopertura, spiegano ancora le fonti, confluirà nel conto di controllo, strumento previsto dal Psb, per abbattere il deficit. Per quanto riguarda l'andamento dei lavori, considerato lo slittamento per le proteste di questa mattina dell'opposizione a causa della mancanza di membri del governo in Aula, la fiducia verrà posta intorno alle 13 e non alle 11, mentre domani a mezzogiorno inizieranno le dichiarazioni di voto per poi proseguire con chiama, ordini del giorno e arrivare entro le 23 al voto finale. Dopodiché, la manovra approderà in Senato tra Natale e Capodanno. — [email protected] (Web Info)