Luigi Mangione, la ricerca ‘disperata’ della madre e il viaggio in Giappone

(Adnkronos) – Dietro la storia di Luigi Mangione, il 26enne italoamericano arrestato per l'omicidio di Brian Thompson, c'è anche quella di una famiglia "disperata" che da oltre otto mesi non aveva notizie del ragazzo “sparito dalla circolazione senza comunicare con nessuno”. Mangione, laureato in Ingegneria nella prestigiosa università della Pennsylvania, ha raccontato su Reddit alcune delle sensazioni e i pensieri che lo hanno attraversato negli ultimi due anni, in cui dopo essersi laureato, ha mollato il lavoro, ha affrontato la dura operazione alla schiena, si è ritirato alle Hawaii e ha viaggiato in Asia. In uno dei suoi ultimi contatti col mondo esterno, prima dell'isolamento, lo scorso 25 aprile Mangione diceva a un amico conosciuto in viaggio di voler "fare un po' di Zen" ispirato dalla natura intorno a Nara. Persone vicine alla famiglia, hanno rivelato al Wsj che Kathy Mangione ha cercato per quasi un anno il disperso figlio Luigi. I giorni che hanno preceduto l'arresto ad Altoona (Pa), Kathy ha vissuto normalmente: sabato ha pranzato con amici in un mercato italiano sul lungomare di Baltimora, il pomeriggio successivo, si è recata col marito Lou Mangione a una cerimonia in una chiesa a Little Italy. I Mangione da tempo non avevano notizie di Luigi, e in autunno hanno inviato un'e-mail a molti dei suoi amici per chiedere aiuto. Un amico ha scritto a Luigi su X: “Ehi, stai bene? Nessuno ti sente da mesi e a quanto pare la tua famiglia ti sta cercando”. A novembre, la madre avrebbe chiamato il Dipartimento di polizia di San Francisco per denunciare la scomparsa del figlio. Il New York Times ha provato a ricostruire gli ultimi due anni di Mangione attraverso post e commenti su Reddit e recensioni di libri su Goodreads. Mangione si era iscritto a Reddit da adolescente, inizialmente solo per condividere consigli sul gioco mobile Pokémon Go. Col passare del tempo, ha iniziato ad utilizzare la piattaforma soprattutto per parlare e cercare conforto circa i problemi fisici che affliggevano la sua mente e il suo corpo, e a cui i medici non riuscivano a trovare risposta. Andando avanti i suoi messaggi sono diventati sempre più cupi, e ha ammesso di avere una dipendenza dallo smartphone e dai social. Le condizioni fisiche di Mangione sono decisamente peggiorate durante il periodo di studi all'Università della Pennsylvania, dove si era iscritto a una confraternita di maschi che evitavano le feste per concentrarsi sullo studio. Ha scritto sui social media che una “settimana d'inferno” nella sua confraternita aveva compromesso il suo ciclo del sonno e peggiorato drasticamente i sintomi di “nebbia cerebrale” che aveva sperimentato fin dal liceo. Quello che in passato era stato un piccolo disorientamento, ha scritto, ora gli stava rovinando la vita. “È assolutamente brutale avere un problema che ti fa soffrire, soprattutto perché il problema stesso logora la mente critica/logica che di solito si usa per affrontarlo – scriveva -. Le persone intorno a te probabilmente non capiranno i tuoi sintomi, e di certo non lo faranno con me”. All'inizio del 2023 si è licenziato dalla posizione di Ingegnere Informatico presso TrueCar, a Santa Monica, dicendo a un amico che il lavoro, seppur remunerativo, era “di una noia mortale” e voleva passare più tempo a fare yoga e a leggere, motivo per cui si è trasferito alle Hawaii. Nell'estate del 2023, decise che era giunto il momento di sottoporsi a intervento chirurgico, ed è tornato sulla East Coast. Da allora ha iniziato a incoraggiare gli altri a prendere in considerazione l'intervento chirurgico, anche ignorando il parere contrario dei medici. Ha anche suggerito agli utenti di dire al proprio medico che i loro problemi alla schiena impedivano loro di lavorare. "Viviamo in una società capitalista – ha scritto – Ho scoperto che l'industria medica risponde a queste parole chiave con molta più urgenza di quando descrivi un dolore insopportabile e come sta influenzando la tua qualità di vita". Dopo l'operazione, Mangione è tornato alle Hawaii, ha fatto visita alla famiglia nel Maryland e poi, all'inizio di quest'anno, è partito per un lungo viaggio in Asia, che lo ha portato in Thailandia e Giappone. Ha descritto l'ambiente densamente urbano del Giappone come "un disadattamento evolutivo per l'animale umano". Da amante della montagna, il suo obiettivo in Asia era "fare un po' Buddha". Ha descritto i suoi viaggi a Nara con entusiasmo. "Ci sono come questi piccoli villaggi qui, sul lato delle scogliere: ti mando una foto. È super rigoglioso, c'è questo bellissimo fiume che attraversa la gola – raccontava in un messaggio audio lo scorso aprile – Penso che vorrei rimanere qui per un mese, e solo meditare e fare delle terme, e scrivere un po'". Il 25 maggio, l'account Reddit di Mangione pubblica l'ultimo post, un video su un subreddit dedicato al signor Kaczynski. Il filmato, intitolato "Streaming Overdose 2024, Cina", mostrava decine di persone in fila lungo i marciapiedi, che trasmettevano se stesse in live streaming. Più o meno da quel momento, si sono interrotti i contatti tra Luigi e la famiglia. Dopo mesi di silenzio, i familiari di Mangione il 18 novembre ne hanno denunciato la scomparsa in California. Solo pochi giorni dopo, dice la polizia, Mangione è salito su un bus ad Atlanta in direzione New York City.