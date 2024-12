Lucca, esplosione e crollo in villetta a Molazzana: si cercano due dispersi

(Adnkronos) –Esplosione in una villetta a Molazzana ,in provincia di Lucca. Sul posto, in località Eglio, sono intervenuti vigili del fuoco e sanitari del 118 che stanno cercando due persone sotto le macerie. Oltre alle squadre ordinarie sono state attivate anche le squadre di specialisti Usar (Urban Search and Rescue). A provocare l'esplosione, che ha provocato un incendio e il crollo della villetta, molto probabilmente una fuga di gas. — [email protected] (Web Info)