Lucarelli-Bruganelli, il confronto mancato nella finale di Ballando

(Adnkronos) – "Ha regalato tanto a quest'edizione", così Selvaggia Lucarelli commenta il percorso di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle. Durante la finale del dance show di Rai 1, la giurata ha ricordato in modo velato gli scontri avvenuti durante le varie puntate della trasmissione. L'esibizione di Federica Nargi e Luca Favilla ha spinto Selvaggia Lucarelli a commentare la potenzialità delle donne in questa edizione di Ballando con le stelle e quanto sia complicato decretare ufficialmente un vincitore. Dopo essersi complimentata con la coppia in gara, la giurata ha aggiunto: "Potremmo dire che è stata un'edizione al femminile, le donne sono state le protagoniste in assoluto. È la prima edizione di Ballando in cui mi dispiace che debba vincere qualcuno". E rivolgendosi a Federica Nargi ha detto: "Tu sei arrivata e hai dimostrato di essere la più simpatica di questa competizione". "La Pellegrini ha cambiato tre partner di ballo. La Guaccero si è innamorata e Sonia – continua la giurata – Sonia Bruganelli è rimasta la stessa Sonia Bruganelli ma va bene così. Ha dato comunque tanto a questo programma perché ha portato il conflitto, ha regalato qualcosa a questa edizione". Un'occasione mancata per Sonia Bruganelli di replicare alle parole di Selvaggia Lucarelli. L'ex concorrente ha raggiunto successivamente il palco per ritirare il premio Aiello per il maggior numero di spareggi disputati, ricevuto da Milly Carlucci, e ha ringraziato così la giuria: "Grazie per avermi fatto arrivare spesso ultima in classifica, perché mi ha dato la possibilità di vincere questo premio".