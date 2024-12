Logistica, Amoroso (Generazione Vincente): “Importante fare squadra ed essere uniti”

(Adnkronos) – "Alis conta 2300 aziende e noi ne facciamo parte con orgoglio. Siamo qui per cercare di fare network tra di noi e allo stesso tempo di rappresentare le esigenze delle imprese in un periodo delicato per il settore dell’intermodalità. Al tempo stesso il Pnrr ci porta delle opportunità di sviluppo, per questo è un momento chiave nel quale fare squadra, essere uniti e cercare di portare avanti le nostre esigenze tutti assieme". Così Alfredo Amoroso, amministratore delegato di Generazione Vincente S.p.a, intervenuto durante l’Assemblea generale di Alis – Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma. "È un evento importante anche per il valore degli interlocutori che hanno presenziato questa mattina – aggiunge Amoroso – e dimostra che l’Associazione è in grado di interloquire ad alti livelli facendo sentire le ragioni delle imprese che ne fanno parte". — [email protected] (Web Info)