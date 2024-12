Lite in strada a Frosinone, accoltellato 17enne: è in prognosi riservata

(Adnkronos) – Una lite tra giovani sfocia in un'aggressione e in un accoltellamento. E' accaduto a Frosinone questa sera in strada quando un 17enne è stato aggredito e accoltellato all'addome da un gruppo di tre o quattro persone. Il 17enne è stato inseguito dal gruppo mentre cercava di scappare e durante la fuga è stato avvistato da un autista di autobus, che lo ha fatto salire a bordo. Il giovane è ricoverato all'ospedale di Frosinone in prognosi riservata. Gli aggressori al momento hanno fatto perdere le loro tracce. Indagano i carabinieri di Frosinone. — [email protected] (Web Info)