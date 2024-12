Lazio-Inter, dal gol annullato al rigore: cosa è successo

(Adnkronos) – Dal gol annullato al rigore per l'Inter nel big match contro la Lazio. La partita cambia volto tra il 37' e il 38'. I nerazzurri vanno a segno con De Vrij che risolve una mischia in area biancoceleste. La rete viene annullata per il fuorigioco attivo di Lautaro, ma l'analisi delle immagini evidenzia un dettaglio che condiziona la decisione dell'arbitro Chiffi. Tocco di mano di Gigot, calcio di rigore per l'Inter: Calhanoglu trasforma dal dischetto e sblocca la sfida. — [email protected] (Web Info)