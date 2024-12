L’azienda di Oristano Riso Passiu nella Top Italian Food del Gambero Rosso con tre prodotti.Al Carnaroli Classico e Aromatico Gange si aggiungeanche il Vialone Nano Classico.

Riso Passiu si prepara a festeggiare, nel 2025, i suoi primi 50 anni, con un altro prestigioso riconoscimento.

Nella Top Italian Food del Gambero Rosso, oltre ai riconfermati Carnaroli Classico e Aromatico Gange si aggiunge una terza varietà, il Vialone Nano Classico. Un triplice premio per l’azienda che coltiva i prodotti nelle risaie del Campidano di Oristano.

Un terroir d’eccezione, intuizione, capacità d’impresa e spirito di ricerca per adeguarsi a un sempre più esigente mercato. Un mix che ha consentito all’azienda di affermarsi in campo regionale e nazionale e portare il riso made in Sardegna su importanti podi e stare alla pari con le blasonate risaie del nord Italia.

“Durante i miei studi in Veneto ho avuto modo di conoscere questa meravigliosa varietà di riso. Me ne sono letteralmente innamorato e mi sono impegnato al massimo assieme all’azienda per coltivarlo in Sardegna. Non è stato facile, ma ci abbiamo creduto fino in fondo e siamo riusciti a raggiungere questo importante obiettivo. Per questo il riconoscimento del Vialone Nano ci ripaga e ci stimola a continuare per questa strada”, ha sottolineato Felice Passiu, titolare dell’azienda, che ha ritirato i riconoscimenti sul palco del Teatro Piccolo Eliseo a Roma, dove si è svolta la cerimonia di premiazione.

Il Vialone Nano Classico, tipico delle risaie venete, coltivato da anni con lungimiranza dall’azienda Passiu, è adattissimo per la preparazione dei risotti ed è molto apprezzato dagli chef assieme al Carnaroli Classico. Dalla forma tondeggiante, perlato, versatile, di facile cottura, è un riso cento per cento made in Sardinia. Ha un elevato contenuto di amilosio, alta capacità d’assorbimento dei condimenti che consente di contenere gusto e sapore.

Il Carnaroli Classico dell’azienda oristanese è un prodotto certificato, ottenuto da sementi autentiche di questa antica e rinomata varietà. Si contraddistingue per l’eccellente tenuta di cottura e l’alta percentuale di amido. Per quanto riguarda l’Aromatico Gange, la Riso Passiu è l’unica a coltivarlo in Sardegna ed è molto apprezzato per la sua particolare e intensa fragranza. Ottima alternativa al Basmati, si presenta con un chicco integro e affusolato di colore bianco cristallino. È ideale per la preparazione di piatti d’ispirazione orientale e sfiziose insalate.

