Lavori finiti in piazza Manno. L’area nuovamente disponibile alla fruibilità della città

Lavori finiti e piazza nuovamente disponibile alla fruibilità della città.

Piazza Manno, nella sua nuova veste architettonica, riapre nella sua interezza e sabato mattina, alle 12, in occasione di una sobria cerimonia si riconsegnerà alla collettività.

“Piazza Manno è una delle piazze più importanti di Oristano, per la sua storia e per le testimonianze del più glorioso passato della nostra città, ma anche per il ruolo sociale che ha nel nostro contesto urbano – dice il Sindaco Massimiliano Sanna -. Siamo orgogliosi di vedere che questo importante spazio, per troppo tempo trascurato, veda la luce diventando un elemento fondamentale nel processo di valorizzazione del centro storico cittadino. Abbiamo investito molto in questa opera, trasformando un’area abbandonata e pericolosa, ormai solo un ricordo, in una piazza bella e fruibile. Complessivamente sono stati investiti circa 2 milioni 130 mila euro. Restituiamo agli oristanesi una Piazza ricca di storia, abbellita dai lavori di restauro e ammodernamento, con verde pubblico e arredi urbani di pregio che la decorano e la renderanno ancora più bella e apprezzata da tutti. La piazza per ora sarà pedonale in attesa del collaudo finale”.

“Arriva a compimento un’opera attesa da almeno un ventennio – aggiunge l’Assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete -. Da quando sono partiti i lavori l’Amministrazione comunale ha dedicato grande attenzione a ogni fase dell’intervento come dimostra la presenza continua di un archeologo impegnato a vigilare sul rinvenimento delle testimonianze archeologiche. Un intervento di questa rilevanza, con le implicazioni di carattere storiche, culturali ed archeologiche, era inevitabilmente soggetto a scoperte e a nuove valutazioni con il coinvolgimento della Soprintendenza che hanno determinato un allungamento dei tempi di realizzazione inizialmente previsti. Ma oggi possiamo dire con soddisfazione che ne valeva la pena e che la nuova piazza è bella e soddisfa ampiamente le nostre aspettative”.

I lavori sono stati realizzati dall’impresa Ghiaccio sulla base del progetto vincitore di un concorso di idee bandito dal Comune di Oristano e curato dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dagli architetti Piera Bongiorni, Alberto Becherini e Andrea Borghi, dall’ingegner Gianmichele Nieddu, dalla Sarda energia ambiente e dall’agronomo Niccolò Bianchi. Il progetto era ispirato a un nuovo concetto di fruibilità e vivibilità degli spazi aperti, integrando gli spazi pubblici in una logica di connessione capace di mettere in collegamento la piazza con gli altri spazi del centro storico e con la città moderna. Le soluzioni adottate hanno puntato all’accessibilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche, al comfort ambientale e al rispetto dei criteri ambientali, migliorando l’ombreggiamento estivo e l’abbattimento di isole di calore. È stato realizzato un sistema di illuminazione a basso consumo energetico. Analoga attenzione è stata dedicata al verde pubblico rispettando le alberature e con una nuova fascia a prato a ridosso del muro di cinta dell’antica Reggia degli Arborea.

La nuova piazza nasce valorizzata da fasce in granito bianco sardo e lastre di basalto, aiuole verdi che ospitano alberature e panchine semicircolari in legno. I materiali utilizzati per la pavimentazione consentono la piena integrazione con i caratteri degli altri spazi pubblici limitrofi e con le aree più importanti del centro storico di Oristano piazza Duomo, piazza Roma, Torre di Portixedda, Piazza Eleonora.