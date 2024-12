L’Amatori Rugby Alghero si impone a Lecco: vittoria netta per 31-13 e terzo posto consolidato

L’Amatori Rugby Alghero ha conquistato una vittoria importante nella settima giornata del campionato di Serie A, imponendosi con il punteggio di 31-13 sul campo del Rugby Lecco. Una prestazione di carattere e qualità che consolida il terzo posto in classifica con 21 punti, mantenendo i sardi a ridosso delle prime posizioni.

La partita ha visto l’Alghero reagire con determinazione alle difficoltà iniziali, dimostrando grande maturità e capacità di capitalizzare nei momenti decisivi. Dopo un avvio aggressivo del Lecco, che ha trovato la meta dell’8-3 al 29′ con Valentini approfittando di un’ammonizione algherese, la squadra di coach Marco Anversa ha ribaltato il risultato già nel primo tempo.

Due mete, la prima di Spirito al 35′ e la seconda di Shelqeti al 39′, entrambe trasformate da Delli Carpini, hanno portato l’Alghero sul 17-8 all’intervallo. Nel secondo tempo, la superiorità dei sardi si è ulteriormente consolidata con altre due mete: Lenoci al 6′ e Canulli al 32′, entrambe trasformate da Perello, hanno chiuso i conti sul 31-8. Nel finale, il Lecco ha trovato una meta d’orgoglio con Valentini, fissando il risultato sul 31-13.

Al termine del match, coach Marco Anversa ha espresso soddisfazione:

“Questa vittoria è fondamentale, non solo per i 5 punti conquistati, ma anche per la fiducia che dà a tutto il gruppo. Stiamo costruendo una squadra vincente, solida e compatta. Ora ci prepariamo per la prossima partita del 22 dicembre in casa, l’ultima dell’anno, dove vogliamo regalare un’altra grande prestazione ai nostri tifosi.”

Con questa vittoria, l’Amatori Rugby Alghero si conferma come una delle formazioni più competitive del campionato, pronta a lottare fino alla fine per le posizioni di vertice.

TABELLINI

RUGBY LECCO CAFFE’ AGOSTANI:

Messa, Alippi, Mauri, Rusconi, Riva (33′ s.t. Sala), Zappa, Pellegrino (20′ s.t. Crimella), Pandiani, Cattaneo (10′ s.t. Colombo), Maspero, Valentini, Galli (10′ s.t. Catania), Shalby (1′ s.t. Moroni), Vacirca (10′ s.t. Betchvaia), Robledo (10′ s.t. Butskhrikidze).

A disposizione: Betchvaia, Butskhrikidze, Moroni, Colombo, Catania, Crimella, Sala, Coppo.

Allenatore: Damiani Sebastian.

AMATORI RUGBY ALGHERO:

May (37′ s.t. Bombagli), Delli Carpini, Russo (35′ s.t. Calabrò), Serra, Delrio, Perello, Armani, Sheqeti, Canulli, Lenoci, Capozzucca (35′ s.t. Manfredi), Tveraga (10′ s.t. Fierro), Stefani (1′ s.t. Cincotto), Spirito (1′ s.t. Wiernes), Natchkeba (35 s.t. Gueye).

A disposizione: Cincotto, Gueye, Manfredi, Fierro, Calabrò, Wiernes, Marrone, Bombagli.

Allenatore: Marco Anversa.

MARCATORI:

14′ p.t. Delli Carpini punizione, 18′ p.t. Pellegrino punizione, 29′ p.t. Valentini meta, Pellegrino non trasformata, 35′ p.t. Spirito meta, Delli Carpini trasformazione, 39′ p.t. Shelqeti meta, trasformazione Delli Carpini, 6′ s.t. Lenoci, trasformazione Perello, 32′ s.t. Canulli meta, trasformazione Perello, 36′ s.t. Betchvaia meta, Zappa non trasformata.

ARBITRO: Covati, Christian (Pc).

ASSISTENTI: Chiappa, Marco (Bg), Pretoriani, Andrea (Mi).

NOTE:

28′ p.t. Del Rio ammonizione, 30′ s.t. Colombo ammonizione.